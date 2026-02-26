UE si propone membro fondatore della “commissione per i risarcimenti a Kiev”

BRUXELLES – La Commissione europea ha adottato una proposta per consentire all’Ue di diventare membro fondatore della commissione internazionale per il risarcimento dei danni di guerra all’Ucraina. La proposta – si legge in una nota dell’esecutivo comunitario – dovrà ora essere approvata dai Paesi membri e dal Parlamento Ue.

La commissione, istituita il 16 dicembre scorso a L’Aja sotto l’egida del Consiglio d’Europa, sarà competente per esaminare, valutare e decidere sulle domande di risarcimento relative a danni, perdite e lesioni causati dalla Russia in Ucraina e alla popolazione ucraina. “Se si inizia una guerra, si paga il conto. E mentre l’invasione su vasta scala dell’Ucraina entra nel suo quinto anno, il prezzo dell’aggressione russa non fa che aumentare”, ha dichiarato l’Alta rappresentante, Kaja Kallas.

“Centinaia di miliardi saranno necessari per ricostruire le case e le infrastrutture ucraine e per bonificare il Paese dagli esplosivi sparsi. Ogni cittadino ucraino – ha sottolineato – può già presentare richieste di risarcimento per danni, perdite o lesioni grazie alla Commissione per i risarcimenti. E quando la guerra sarà finita, la Russia dovrà pagare per i danni che ha causato”.

L’Ue aveva firmato a dicembre la convenzione istitutiva della commissione insieme ad altri 35 Paesi, impegnando fino a un milione di euro per sostenerne l’avvio nell’ambito del Consiglio d’Europa. Il nuovo organismo si fonda sul lavoro già svolto dal registro dei danni, creato nel maggio 2023 per raccogliere e catalogare le richieste di risarcimento ammissibili.

ANSA EUROPA