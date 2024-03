Grosseto, malore mentre torna da scuola: morto 15enne

Tornava a casa da scuola con la madre, quando un malore improvviso lo ha strappato alla vita

Si è spento così Riccardo Radiconi, 15 anni, conosciuto in città anche per la sua grande passione per il calcio. Erano circa le 14 di venerdì 8 marzo quando l’auto a bordo della quale viaggiavano si è fermata in via Santerno a Grosseto perché la madre si era accorta che il figlio aveva appena avuto un malore.

Inutili i soccorsi

Come scrive www.iltirreno.it, sul posto sono arrivate l’automedica del 118, l’ambulanza della Misericordia e le forze dell’ordine. Il personale 118 ha praticato le prime manovre salvavita, assistito poi da quello della Confraternita. Le manovre sono proseguite anche a bordo del mezzo giallo-ciano, lanciato a sirene spiegate verso l’ospedale. Anche i medici del presidio sanitario hanno tentato di rianimare l’adolescente. Invano.