Voghera, nonno entra in classe e schiaffeggia alunno perché “bullizzava la nipote”

ImolaOggiCRONACA, News 2026

bullismo

È entrato in una scuola primaria di Voghera, in provincia di Pavia, durante l’ingresso mattutino di insegnanti e alunni, ha raggiunto un’aula e ha colpito con uno schiaffo un bambino, accusandolo di aver preso di mira con atteggiamenti da bullo la nipote.

Protagonista dell’episodio il nonno della piccola, come riportato dal quotidiano “La Provincia Pavese”.

L’uomo sarebbe riuscito a superare i controlli entrando nell’edificio dopo il suono della prima campanella. Dopo aver schiaffeggiato l’alunno, si è allontanato rapidamente prima che l’insegnante, sorpresa dall’accaduto, potesse intervenire.
tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

corso di velo islamico

Ramadan, scuola chiusa a Pioltello per il terzo anno consecutivo

ubriaco

Bologna: tunisino entra all’asilo, si ubriaca e dorme sui lettini del bambini

polizia controlli a scuola

Milano, trovati due coltelli a serramanico in un liceo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *