Reggio Calabria, carabiniere dei ROS stroncato da malore improvviso

Nuovo grave lutto a Reggio Calabria per la morte di un Carabiniere dei ROS, Agostino Risorto, che è spento a soli 54 anni lasciando sgomenti parenti, amici e conoscenti per l’improvvisa perdita di un uomo di valore come era il Luogotenente Carica Speciale dei ROS.

Si tratta dell’ennesima morte improvvisa tra le forze dell’ordine negli ultimi due anni. Risorto lascia la moglie e due figlie. I funerali si terranno questa mattina, venerdì 2 febbraio alle ore 10, nel Santuario di Sant’Antonio.

www.strettoweb.com

► Morti improvvise nella Polizia: 5 decessi in due giorni