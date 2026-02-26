Bagni intasati su portaerei Usa: ferma in Grecia

portaerei americana USS Gerald R. Ford

La portaerei americana USS Gerald R. Ford, inviata dall’amministrazione Trump al largo dell’Iran, Ã¨ rimasta bloccata in Grecia per un problema di bagni intasati. Mentre navigava al largo di Creta, lâ€™ammiraglia ha infatti dovuto fare i conti con seri malfunzionamenti del sistema fognario. Per questo Ã¨ stata costretta a raggiungere la base navale Nato di Souda. La Marina degli Stati Uniti, tuttavia, sostiene che i problemi tecnici non incidano sulla prontezza al combattimento della nave.Â  tgcom24.mediaset.it

