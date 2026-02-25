Omicidio di Sharon Verzeni, ergastolo a Moussa Sangare

BERGAMO, 25 FEB – I giudici della Corte d’assise di Bergamo hanno condannato all’ergastolo Moussa Sangare, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo.

A Sangare sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi oltre alla minorata difesa, essendo il delitto accaduto di notte e ai danni di una donna da sola. I famigliari di Sharon , dopo la sentenza, si sono a lungo abbracciati tra le lacrime. Hanno voluto essere presenti a tutte le udienze. Alla fine dell’udienza il pianto liberatorio. (ANSA