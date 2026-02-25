Malore improvviso, Mattia muore a soli 14 anni

ComunitÃ in lutto e affranta dal dolore a Silvi per l’improvvisa morte di Mattia, un 14enne deceduto nella mattinata del 24 febbraio per un malore improvviso

Il ragazzino era in casa con la madre al momento della tragedia, con i soccorsi che hanno effettuato le manovre di rianimazione senza perÃ² ottenere il risultato sperato. La notizia si Ã¨ diffusa sui social nel giro di poche ore e sui gruppi Facebook della cittÃ costiera sono apparsi tantissimi messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Mattia.

Il 14enne lascia la madre Stefania, il papÃ Fabrizio, i fratelli Kristian e Nicholas e la sorella Giorgia. La camera ardente Ã¨ stata allestita nella casa funeraria Sorrentini e Vallescura in via Polacchi 18 a Silvi. I funerali si terranno il 26 febbraio alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Silvi.

