Tajani, governo candida Martina alla guida della Fao

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Martina Pd

“Il governo italiano ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao”

Lo hanno annunciato il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa congiunto a Bruxelles.
“Oggi al Consiglio Agrifish presenteremo la sua candidatura, ci saranno probabilmente altre candidature europee, noi chiederemo una posizione unitaria dell’Europa rispetto ad altre posizioni, altrettanto autorevoli di altri esponenti a livello mondiale, ma crediamo che Martina abbia ben rappresentato l’Italia” in questi anni alla Fao, ha evidenziato Lollobrigida. ANSA

La Fao sfotte i poveri: contro la fame mangiate insetti, sono ecologici

Articoli correlati

Mattarella

Fao, Mattarella: percorso Agenda 2030 in gran parte inattuato

Italia, 2 milioni alla Fao

Italia, 2 milioni alla Fao contro il cambiamento climatico in Somalia

fao

Inchiesta tedesca: la Fao Ã¨ piegata agli interessi cinesi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *