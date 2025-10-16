Fao, Mattarella: percorso Agenda 2030 in gran parte inattuato

Il percorso dell’Agenda 2030 per la sicurezza alimentare e la sostenibilità degli ecosistemi “resta purtroppo in gran parte inattuato, ivi inclusa l’aspirazione a un mondo senza più fame”
Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao MuNe) nell’ambito delle iniziative per gli 80 anni della Fao a Roma e della Giornata dell’alimentazione.
“È un triste paradosso che proprio mentre crescono le conoscenze, le risorse e le potenzialità tecnologiche, anche con rilevanti applicazioni al settore agricolo, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni. Si tratta di una inversione di rotta incomprensibile e inaccettabile”, ha aggiunto Mattarella.
“Le Istituzioni multilaterali più direttamente impegnate nella lotta all’insicurezza alimentare sono strumenti preziosi ed esprimono consapevolezza della indivisibilità dei destini umani”, ha aggiunto il Capo dello Stato. (askanews)
