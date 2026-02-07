Bologna, droga e criminalità: 10 arresti

Dieci persone sono state arrestate in soli 4 giorni dalla Polizia di Stato di Bologna, nell’ambito di un’intensa attività di contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di stupefacenti

Le operazioni hanno visto l’impiego di servizi di controllo del territorio, pattugliamenti mirati e azioni investigative coordinate soprattutto dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dai Commissariati cittadini e dalla Squadra Mobile. I reati accertati riguardano principalmente il patrimonio, lo spaccio di droga e l’esecuzione di provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Nel corso delle azioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 26 chili di marijuana, circa 2 chili di hashish, 100 grammi di cocaina e 10 grammi di eroina.

Operazioni antidroga mirate in diversi quartieri

La Squadra Mobile ha condotto sei arresti nell’ambito di distinte operazioni antidroga, dislocate in vari punti della città. In via Emilia Levante, un tunisino di 21 anni, destinatario dell’aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora a Bologna, è stato rintracciato e portato in carcere. Gli agenti, partendo da alcune informazioni su una potenziale consegna di droga proveniente dal Nord Italia, hanno seguito un furgone refrigerato sull’autostrada e successivamente sulla tangenziale, pedinandolo fino alla zona ovest dove lo scambio avveniva con un altro uomo. Durante il controllo, sono stati sequestrati cinque chili di marijuana; una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare circa due chili di hashish e, in un appartamento fuori provincia, altri ventuno chili di marijuana.

Arresti nei pressi di scuole e parchi cittadini

Nel corso delle operazioni, vicino a una scuola per l’infanzia in zona viale Lenin, è stato fermato un tunisino classe 2006, sorpreso mentre spacciava. Al momento del fermo aveva con sé 20 grammi di cocaina, 3 grammi di eroina e 345 euro in contanti. Un’ulteriore operazione in zona Pilastro, tra via Salgari e il Parco Pasolini, ha condotto all’arresto di altri due pusher tunisini: gli agenti in borghese hanno osservato che l’attività di spaccio era organizzata con consegne a clienti arrivati sia in auto sia a piedi. All’arrivo della polizia è scattato un inseguimento, conclusosi con due arresti, mentre altri sono riusciti a fuggire.

Arresti e sequestri nei controlli del territorio

I servizi di controllo straordinario del territorio hanno portato a quattro ulteriori arresti distribuiti in diversi quartieri cittadini. In via Amendola, un tunisino di 20 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto in abitazione. In via Matteotti, grazie a un’operazione della Commissariato Bolognina, sono stati sequestrati 65 grammi di cocaina, 7 grammi di marijuana, 11 grammi di hashish, 3 grammi di catinoni sintetici e oltre 5.300 euro in contanti.

Gli altri due arresti sono stati compiuti dal Commissariato Due Torri–San Francesco: nel primo caso è stato eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino marocchino di 31 anni, condannato a due anni e cinque mesi. Nel secondo caso, durante un servizio straordinario nel centro storico, è stato fermato un cittadino gambiano di 41 anni, irregolare sul territorio nazionale, trovato in piazza Scaravilli con marijuana, hashish ed ecstasy.

Controlli rafforzati per la sicurezza pubblica

Secondo le autorità, tutte le operazioni compiute si inseriscono nel quadro del rafforzamento dei controlli sul territorio urbano, con servizi straordinari e specifiche attività investigative finalizzate soprattutto a contrastare lo spaccio di stupefacenti e la criminalità diffusa. L’obiettivo dichiarato è quello di “aumentare la sicurezza dei cittadini e rendere più difficoltoso il radicamento delle attività illecite”, confermando una costante attenzione nei confronti dei fenomeni criminali che interessano la città di Bologna.

