Napoli, lite per partita di calcio: moglie accoltella il marito

Un litigio nato per il rigore negato al Napoli contro lâ€™Atalanta Ã¨ finito con il ferimento di un uomo di 40 anni, accoltellato dalla moglie 35enne

Durante la partita, che il 40enne stava guardando in tv, lâ€™uomo si Ã¨ infuriato per il rigore negato dallâ€™arbitro ai partenopei; Ã¨ volata qualche parolaccia e la moglie ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lei. La donna ha quindi minacciato il marito dicendogli di andare via o lâ€™avrebbe accoltellato.

Al rifiuto dellâ€™uomo, la 35enne ha impugnato un paio di forbici lanciandoglielo contro, poi ha raccolto un coltello da cucina e ha colpito il marito al fianco, continuando a tentare di colpirlo anche mentre questâ€™ultimo telefonava al 112 e al 118.

Giunti sul posto, i Carabinieri della stazione di Capodimonte hanno arrestato la 35enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La donna, che Ã¨ stata portata in carcere, Ã¨ stata denunciata anche per porto di coltello perchÃ© nella sua borsa i militari hanno trovato altre tre lame. Il 40enne Ã¨ ricoverato allâ€™Ospedale del Mare, non in pericolo di vita.
