Aeronautica, spariti pezzi di aerei e jet militari per 17 milioni di euro: indagine sui vertici

Quasi 2.500 pezzi di aerei e jet militari spariti tra cui componenti dei cacciabombardieri Tornado e Amx e del C-130, lâ€™aereo da trasporto tattico dellâ€™Aeronautica per un valore stimato di 17 milioni di euro. Ãˆ, secondo quanto scrive Repubblica, il fulcro di una indagine coordinata dalla procura di Roma e la procura militare che vedrebbe coinvolti vertici della logistica dellâ€™Aeronautica, alcuni generali e dirigenti di Ge Avio.

Lâ€™ipotesi di reato, per tutti, Ã¨ peculato: lâ€™appropriazione o la distrazione di beni pubblici affidati per ragioni dâ€™ufficio. Unâ€™accusa che, se confermata, aprirebbe una ferita profonda ai vertici della filiera tecnica e amministrativa.

Un filone investigativo ancora tutto da verificare e coperto dal massimo riserbo – scrive ancora Repubblica – ipotizza una possibile destinazione verso il Sud America, in particolare il Brasile dei pezzi spariti in Italia. Al momento Ã¨ soltanto uno scenario al vaglio degli inquirenti, che stanno incrociando documenti, registri di carico e scarico, certificazioni tecniche e catene di responsabilitÃ .

www.ilsole24ore.com