Prete scompare nel nulla, “è fuggito con una parrocchiana”

Aveva annunciato ai fedeli che avrebbe lasciato la parrocchia a breve per unirsi a una missione in Africa. La partenza è avvenuta prima di quanto si pensasse, e ha colto di sorpresa anche la diocesi, tanto che la chiesa è rimasta chiusa per la mancanza di un sostituto. Ma per gli abitanti di un paesino della Valle del Sele, tra Avellino e Salerno, la misteriosa scomparsa ha poco a che fare con gli impegni della fede, e più con il cuore: il prete si sarebbe innamorato di una parrocchiana e sarebbe fuggito con lei.

Lo riportano i media locali, che per il momento si attengono alle voci che circolano nel paesino. La diocesi non ha confermato, né smentito tali voci. E del prete si sono perse le tracce. Di sicuro, non è andato in Africa, per la missione in cui aveva detto di voler andare. Per i fedeli del piccolo centro campano, l’ipotesi più probabile, per loro quasi una certezza, è che l’uomo, originario di Eboli, sarebbe fuggito con una parrocchiana di Battipaglia, i cui rapporti sono stati descritti come più che intimi. www.today.it