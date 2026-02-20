Protezionismo sulle armi, Usa contro la UE: ‘stop o reagiremo’

BRUXELLES, 20 FEB – L’amministrazione Trump minaccia ritorsioni se l’Ue dovesse introdurre clausole vincolanti ‘Buy European’ nella revisione delle norme sugli appalti per la difesa, attesa entro l’estate.
“Gli Stati Uniti si oppongono fermamente a qualsiasi modifica che limiti la capacitÃ ” delle aziende Usa di accedere al mercato europeo, si legge in un contributo del Dipartimento della Difesa americano alla consultazione pubblica della Commissione Ue appena conclusasi.
Washington definisce “sbagliata” un’eventuale linea protezionista e avverte che, in caso di clausole vincolanti, potrebbe rivedere le deroghe del suo ‘Buy American’, chiudendo a sua volta alle aziende Ue l’accesso agevolato ad alcune gare. (ANSA)