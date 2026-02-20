Migranti, Piantedosi: “Impugneremo la sentenza su Sea Watch”

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

carola rackete speronatrice di finanzieri

Il governo impugnerà la sentenza del tribunale di Palermo sul caso Sea Watch, che prevede il risarcimento di 76mila euro da parte dell’Italia all’Ong tedesca per il blocco dell’imbarcazione. Lo ha comunicato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio. Quando è stato possibile l’abbiamo impugnato. Quindi anche in questo caso faremo così”, ha spiegato.  tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Sea Watch 5

Migranti, Tribunale di Catania sospende il fermo di Sea Watch 5

rackete toghe

“Fermo illegittimo”, giudici: lo Stato risarcisca Sea Watch con 76mila euro

nave Humanity

Migranti, Piantedosi: “60 giorni di stop a nave Humanity, le leggi si rispettano”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *