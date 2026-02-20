Bra, 25enne albanese ucciso con un colpo di pistola

Il corpo di un 25enne albanese, residente a Santa Vittoria d’Alba (Cuneo), Ã¨ stato trovato nel pomeriggio di oggi, venerdÃ¬ 20 febbraio 2026, su un terreno ai margini di strada Chivola, che dal centro di Bra porta alla storica frazione di Pollenzo. Ad accorgersi della sua presenza, vicino a un’auto Lancia Ypsilon di colore nero, probabilmente di proprietÃ della stessa vittima, Ã¨ stato un automobilista di passaggio, che ha dato l’allarme.

Le autoritÃ non confermano, ma sarebbe stato ucciso da un colpo di pistola alla testa. L’arma non sarebbe stata trovata sul luogo dell’accaduto e quindi ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un omicidio. A suffragare questa ipotesi anche il fatto che il cadavere sia stato trovato parzialmente coperto con della sabbia.

Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri della compagnia cittadina e del nucleo investigativo del comando provinciale di Cuneo con il coordinamento della pm Sara Paterno della procura di Asti. Quest’ultima ha disposto l’autopsia sulla salma, che verrÃ eseguita nella giornata di domani, sabato 21.

www.torinotoday.it

ANSA – Non Ã¨ escluso che l’omicidio possa rientrare in un regolamento di conti per questioni riguardanti lo spaccio di droga