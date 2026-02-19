Marattin: ‘perché il sorteggio per chi decide le carriere dei magistrati è “fascismo”?

“Sarebbe interessante chiedere al Professor Prodi perché considera così scandaloso il sorteggio per l’organo che decide le promozioni di carriera dei magistrati e invece non ha mai considerato un problema il sorteggio (che vale da anni) per gli organi che decidono le carriere dei professori universitari.

Ps. E’ solo un esempio eh. Il sorteggio viene da sempre utilizzato anche per scegliere i magistrati che fanno parte del Tribunale dei Ministri, i giudici popolari nelle corti di appello, i revisori negli enti pubblici, ecc.

Nessuna di queste cose ha mai sollevato il benché minimo problema. Ma per qualche strana ragione, il sorteggio per chi decide le carriere dei magistrati è “fascismo”.”

Lo scrive su X Luigi Marattin, Segretario Nazionale del Partito Liberaldemocratico e deputato.