Donna decapitata a Scandicci, identificata la vittima

Un omicidio con i contorni dell’orrore nelle vicinanze di Firenze: nell’ex area Cnr a Scandicci Ã¨ stato trovato il cadavere di una donna. Il corpo era smembrato e senza la testa. L’allarme Ã¨ stato lanciato attorno alle 13.30 da alcuni passanti. Il corpo era vicino all’unico casolare presente nell’area (adibita a parco pubblico e attivitÃ ricreative). Si tratta di un edificio in disuso e murato, pare per evitare occupazioni abusive. A un centinaio di metri, c’Ã¨ l’Istituto superiore Russel Newton.

Il corpo Ã¨ quella di una senza fissa dimora, una cittadina tedesca di 44 anni. Non si esclude che il delitto possa essere avvenuto altrove. Quella zona sarebbe ormai allo sbando, con persone disturbate che aizzano cani feroci contro gli altri passanti, droga, soggetti aggressivi verso famiglie coi bambini che dai palazzi circostanti escono per un po’ di svago all’aperto.

Chi ha ucciso potrebbe essere passato da un sentiero a pochi passi dal luogo del ritrovamento, intorno non ci sono telecamere e la luce pubblica non lo illumina.

www.tgcom24.mediaset.it