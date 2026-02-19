Bce: in area euro le famiglie pagano l’elettricitÃ  il doppio dell’industria

“Le famiglie dell’area dell’euro pagano circa il doppio per l’elettricitÃ rispetto alle industrie ad alta intensitÃ energetica, perchÃ© tutte le componenti della bolletta risultano piÃ¹ care”

Lo rileva la Bce nel bollettino economico. “In Francia e nei Paesi Bassi le famiglie pagano circa il 64 e il 20 per cento in piÃ¹ rispetto alle industrie ad alta intensitÃ energetica. Questo fenomeno Ã¨ ancora piÃ¹ marcato in Germania, Spagna e Italia, dove i prezzi dell’energia elettrica per le famiglie sono piÃ¹ elevati di circa il 100 per cento”.

Italia, Germania e Spagna

I Paesi che dipendono dai combustibili fossili importati per la produzione di energia elettrica “vanno tendenzialmente incontro a prezzi dell’elettricitÃ piÃ¹ elevati, in quanto tali combustibili generalmente hanno costi marginali piÃ¹ elevati rispetto al nucleare o alle fonti rinnovabili. Inoltre, differenze nelle imposte nazionali e nella regolamentazione degli oneri di rete sono anch’esse all’origine di notevoli variazioni tra paesi nei prezzi finali dell’energia elettrica” aggiunge la Bce nel bollettino.

https://tg24.sky.it/economia