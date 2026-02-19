Va a trovare le figlie, 85enne torna e trova la casa occupata da una cingalese

Le hanno occupato l’appartamento mentre si trovava a casa delle figlie. Una donna di 85 anni, residente al Corviale. Una volta in casa ha trovato la porta sbarrata e all’interno una occupante abusiva. Ãˆ accaduto in una casa popolare in largo Emilio Quadrelli. Richiesto l’intervento alle forze dell’ordine l’occupante abusiva Ã¨ stata identificata e denunciata.

Occupazione al Corviale

La segnalazione Ã¨ arrivata alle 9:00 di lunedÃ¬ 16 febbraio da parte delle figlie della donna, che hanno denunciato di aver trovato casa della mamma occupata da una persona a loro sconosciuta, che dopo essere entrata nell’appartamento Ater ha cambiato la serratura chiudendosi all’interno. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale. Identificata l’occupante in una cittadina dello Sri Lanka di 60 anni la stessa Ã¨ stata denunciata.

Il precedente

Quanto accaduto lo scorso lunedÃ¬ non Ã¨ una novitÃ nÃ© al Corviale nÃ© nelle case popolari di Roma. Proprio all’ombra del Serpentone si era verificato un episodio analogo lo scorso mese di ottobre. In quel caso a tradire gli occupanti era stata una lite fra loro.

Era la serata del 4 ottobre scorso quando al 112 arrivÃ² una richiesta d’intervento per una violenta lite in un appartamento popolare del Corviale. In via dei Sampieri intervennero i carabinieri che trovarono all’interno della casa Ater cinque cittadini peruviani. Tutti senza dimora – e non assegnatari dell’alloggio – erano entrati nella casa con una chiave alterata sfruttando anche in quel caso l’assenza di una donna di 86 anni legittima assegnataria. Denunciati, i cinque latinos vennero allontanati e le chiavi vennero riconsegnate all’anziana signora.

