Bologna, anziana con deambulatore ferita al collo e rapinata

Unâ€™anziana di circa ottantâ€™anni Ã¨ stata aggredita e rapinata nel pomeriggio di mercoledÃ¬ nella zona della Fiera di Bologna

La donna stava camminando con il deambulatore quando Ã¨ stata avvicinata da uno sconosciuto che lâ€™ha colpita al collo e le ha strappato la borsa, per poi fuggire a piedi.Â Lâ€™episodio Ã¨ avvenuto intorno alle 16. Subito dopo lâ€™aggressione la donna, pur scossa, Ã¨ riuscita a chiamare il 112. Sul posto Ã¨ intervenuta in pochi minuti una pattuglia del Radiomobile per il primo intervento.

La vittima Ã¨ stata aiutata a rialzarsi ma non Ã¨ stato necessario il trasporto in ospedale: non Ã¨ stato richiesto lâ€™intervento del 118. Dopo le prime verifiche, gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri della stazione del Pilastro, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire lâ€™accaduto e identificare il responsabile.

Non si esclude che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, unâ€™area caratterizzata dalla presenza di abitazioni, attivitÃ e vie di passaggio verso il quartiere fieristico.

Lâ€™episodio riaccende lâ€™attenzione sul tema della sicurezza urbana e sulla vulnerabilitÃ delle persone anziane, spesso prese di mira per furti e rapine in strada, soprattutto nelle ore pomeridiane quando il movimento nei quartieri Ã¨ piÃ¹ intenso. Le indagini sono in corso.

