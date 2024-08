Crimini contro gli anziani. PIAZZA LIBERTÀ, puntata del 21 agosto 2024

ANZIANI: DA PADRI E MADRI, A NONNI

DA NONNI A FERTILIZZANTI

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di mercoledì 21 agosto 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI di Armando Manocchia:

il dott. Michele Nardi Magistrato;

il professor Pierfrancesco Belli esperto di governance sanitaria e vittima;

la dott.ssa Donatella Tizi, psicologa e vittima;

il dottor Umberto Abbondanza, avvocato.

In questa trasmissione torniamo a parlare del grande crimine contro gli anziani. Un crimine a danno di centinaia di migliaia di persone, prima padri e madri, genitori, e poi nonni che hanno contributo allo sviluppo di questo paese e vissuto in funzione della famiglia, come colonna portante della società che mette al mondo dei figli perché la vita continui, perchè il mondo vada avanti e possa progredire nel bene.

Eppure questi nonni, una volta diventati fragili, vengono abbandonati dalle stesse famiglie, dagli stessi figli, oppure rapiti alle famiglie e, ahiloro, affidati da un giudicie tutelare agli amministratori di sostegno.

I fautori e gestori di questo crimine sono alcuni giudici tutelari e avvocati nominati dal giudice stesso. Sono quasi sempre avvocati gli ADS. Troppo spesso si rivelano avvoltoi. Sono avvocati falliti, sia nella vita che nella professione, che si riciclano in questa nuova attività molto redditizia e che, per tanti di loro, grazie a una legge che va ABROGATA, è soltanto un business sulla pelle e sulla vita dei nostri anziani.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

