Perugia, muore in casa per un malore: dilaniato dai suoi cani

A Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, un uomo di 51 anni Ã¨ morto – probabilmente a causa di un malore – e il suo corpo sarebbe stato mangiato dai suoi tre pitbull. Gli animali, rimasti senza acqua nÃ© cibo per giorni, si sarebbero cibati della salma del padrone per sostentarsi. La tragedia Ã¨ stata scoperta dai carabinieri recatisi a casa della vittima dopo essere stati allertati dai parenti dell’uomo, preoccupati dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lui.

L’allarme lanciato dai parenti e il ritrovamento

Allarmati dall’impossibilitÃ di contattarlo, i cari della vittima hanno lanciato l’allarme ai carabinieri. I militari, giunti nell’abitazione del 51enne a Rigali, nel comune di Gualdo Tadino, si sono subito insospettiti dall’odore forte e persistente che proveniva dall’interno dell’abitazione. Convinti che fosse accaduto qualcosa di grave, i carabinieri hanno quindi sfondato la porta e fatto la macabra scoperta. Il corpo senza vita dell’uomo era riverso a terra dilaniato verosimilmente dai suoi tre pitbull rimasti per giorni senza cibo nÃ© acqua. I cani mostravano, inoltre, segni di agitazione e ferite evidenti.

La ricostruzione

Secondo le forze dell’ordine l’uomo sarebbe morto per cause naturali, probabilmente colto da un malore improvviso. I tre animali, in cerca di sostentamento, avrebbero quindi iniziato a infierire sul corpo ormai esanime del padrone. La procura di Perugia ha disposto l’esame autoptico sulla salma della vittima al fine di ricostruire con esattezza le cause del decesso e la sequenza temporale degli eventi.

“Un uomo dedito alla cura dei suoi cani”

La notizia di quando accaduto al 51enne ha gelato Rigali, il paese dove l’uomo risiedeva e dove era conosciuto per la sua riservatezza e per l’affetto sincero che nutriva nei confronti degli animali. “Era un uomo dedito alla cura dei suoi tre cani”, cosÃ¬ lo ricordano vicini e conoscenti raccontando di una persona “apparentemente tranquilla”.

La tragedia ha acceso un dibattito tra chi parla di dramma della solitudine e chi riflette sulle responsabilitÃ nella gestione di animali di taglia grande. I cani, intanto, sono stati presi in carico dal servizio veterinario della Usl Umbria 1 che provvederÃ alla loro custodia e valutazione sanitaria

