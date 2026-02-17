L’Italia dona 450mila euro al Programma Alimentare Mondiale

Meloni e Tajani

La Cooperazione italiana ha stanziato 450.000 euro a favore del Programma Alimentare Mondiale per sostenere le attivitÃ  di assistenza umanitaria in Mozambico in risposta alle crisi causate dal terrorismo nella provincia di Nampula e dalle recenti alluvioni che hanno colpito il Paese.

Il finanziamento contribuirÃ  a rafforzare il supporto immediato alle comunitÃ  piÃ¹ vulnerabili, incluse le migliaia di persone sfollate a seguito delle violenze di matrice terroristica e delle emergenze climatiche. Con questo intervento, l’Italia conferma il proprio sostegno al Mozambico e alle Nazioni Unite per garantire una risposta rapida ed efficace alle emergenze umanitarie e per rafforzare la resilienza delle comunitÃ  maggiormente esposte. (ANSA)

Cresce in Italia la quota di chi non puÃ² permettersi per motivi economici di consumare un pasto proteico almeno ogni due giorni (il 9,9% nel 2024, era 8,4% nel 2023)

PovertÃ , Istat: in aumento chi non puÃ² permettersi un pasto proteico ogni 2 giorni

