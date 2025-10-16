Povertà, Istat: in aumento chi non può permettersi un pasto proteico ogni 2 giorni

ImolaOggiECONOMIA, News 2025

rischio povertà

ROMA, 16 OTT – Cresce la quota di chi non può permettersi per motivi economici di consumare un pasto proteico almeno ogni due giorni (il 9,9% nel 2024, era 8,4% nel 2023), in controtendenza rispetto alla media dell’Unione europea. Lo rileva l’Istat nel rapporto sull’insicurezza alimentare, pubblicato nella Giornata in cui si celebra l’alimentazione e l’agricoltura.

Per l’Istituto di statistica la difficoltà di accesso al cibo risulta maggiore tra i giovani che vivono soli: tra gli under35 che vivono da soli, quasi uno su cinque – emerge dal report Istat – non può permettersi un’alimentazione adeguata (17,8%). (ANSA)

Articoli correlati

senzatetto italiano

Istat: oltre 2,2 milioni le famiglie in povertà assoluta

povertà

Confcommercio: indice di povertà torna ai massimi da gennaio

spesa alimentare

Istat: quasi una famiglia italiana su tre limita la spesa alimentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *