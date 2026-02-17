Italia osservatore Board of peace, ok della Camera: ira del Pd

Via libera dell’aula della Camera con 183 voti favorevoli e 122 contrari alla risoluzione della maggioranza, dopo le comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, a sostegno dell’Italia come paese osservatore nel Board of Peace presieduto dal presidente americano Donald Trump.Stop al testo unitario presentato dal centrosinistra (i sÃ¬ sono stati 123, i contrari 176 e tre gli astenuti).

Schlein: vogliono soppiantare l’ONU

“Qui state cercando di aggirare un divieto costituzionale giocando con le parole. Questo Ã¨ il punto. Non si tratta di decidere se partecipare o meno a un vertice, ma se lâ€™Italia accetta di legittimare un organismo pensato per soppiantare le Nazioni Unite nate nel 1945 dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale.

Si tratta di scegliere se lâ€™Italia intende contribuire allo smantellamento del diritto internazionale per sostituirlo con la legge del piÃ¹ ricco e del piÃ¹ forte. Il Board of Peace nasce dentro questa logica e ne rappresenta la piena espressione: sostituire regole condivise con rapporti di forza, la diplomazia con gli affari” cosÃ¬ la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo alla Camera sull’informativa del Ministro Tajani sul Board of Peace. Fonte: Agenzia Vista