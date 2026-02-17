GB, Starmer: “i vaccini sono sicuri ed efficaci”

“È preoccupante vedere che sempre più bambini contraggono il morbillo. I vaccini sono sicuri, efficaci e possono salvare vite umane. Invitiamo tutti i genitori a verificare che i propri figli siano in regola con le vaccinazioni raccomandate.

Il nostro Paese si aspetta che i suoi leader sostengano fermamente la scienza per proteggere i nostri figli, non per dare ossigeno alle teorie del complotto. La salute pubblica non è una guerra culturale. Si tratta di garantire la sicurezza delle nostre comunità.”

Lo scrive su X Keir Starmer, primo ministro del Regno Unito.

https://x.com/Keir_Starmer/status/2023712797406712144