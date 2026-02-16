Uccise un’anziana, ecuadoriana non rientra nel carcere di Bollate dopo un permesso

La 42enne ecuadoriana Alba Leonor Sevillano Zambrano non Ã¨ rientrata nel carcere di Bollate (Milano) dopo aver fruito di un permesso

La donna era reclusa per l’omicidio di una donna di 81 anni avvenuto a Milano. A darne notizia Matteo Savino, vicesegretario regionale per la Lombardia del Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Sono in corso le ricerche da parte della Polizia penitenziaria. La donna, secondo quanto si Ã¨ appreso, aveva il fine pena previsto nel 2032. Savino definisce l’accaduto “un evento irresponsabile e gravissimo”, sottolineando tuttavia che il caso non deve mettere in discussione l’istituto dei permessi premio e delle ammissioni al lavoro esterno.

Il delitto

Al tempo, la donna aveva 27 anni: era incinta e fidanzata con un italiano i cui genitori abitavano nello stesso condominio in cui viveva l’anziana. Disse che quel giorno si era offerta di aiutare la signora a portare a casa la spesa.Dopo di che, Â«non ricordo piÃ¹ nullaÂ». In veritÃ la donna venne strangolata con il suo stesso foulard e poi finita con un cuscino premuto sul volto.

Le indagini

Alba dopo il delitto prese il Bancomat della signora e fece prelievi da 500 euro al giorno in diverse filiali. Gli investigatori dai movimenti bancari cominciarono le ricerche: lei si era tagliata i capelli ma gli inquirenti la riconobbero in un bus. Venne arrestata.

Il regime 21

Alba era in regime di articolo 21 cioÃ¨ da tre anni usufruiva di permessi e uscite dal carcere. Il suo percorso sarebbe sempre stato contraddistinto da valutazioni positive.

