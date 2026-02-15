Zelensky: “L’esercito ucraino è il più forte d’Europa”

Volodymyr Zelensky

“Dobbiamo essere in grado di rispondere con forza alla minaccia. Ecco perché parliamo di una politica di difesa europea comune. Ecco perché abbiamo bisogno del sostegno americano. Ecco perché l’Europa ha bisogno dell’Ucraina.

L’esercito ucraino è l’esercito più forte d’Europa. Grazie ai nostri eroi. E penso che non sia affatto intelligente tenere questo esercito fuori dalla NATO. Ma almeno, amici, che questa sia la vostra decisione, non quella di Putin.”

Lo scrive Volodymyr Zelensky su X.
https://x.com/ZelenskyyUa/status/2022678639712624836

Ovviamente, è una balla.

Secondo la classifica 2026 di Global Firepower, l’Ucraina è al 20° posto a livello mondiale e al 6° in Europa (dietro Francia, Regno Unito, Italia, Germania e Spagna), ma esclude Russia (2° posto a livello mondiale) e Turchia (9° posto).  Le classifiche variano in base a criteri come dimensioni, tecnologia ed esperienza.

