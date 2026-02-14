Un carico di salumi e formaggi rubati in auto, fermato rumeno

Un controllo stradale di routine si è trasformato in un’operazione di solidarietà, con il recupero di oltre mille euro di generi alimentari rubati, destinati alle mense scolastiche del territorio.

A Mirandola (Mo), una pattuglia ha fermato un’auto sospetta condotta da un cittadino rumeno, non residente in provincia. Alla vista delle borse stipate nel vano posteriore, gli agenti hanno approfondito l’ispezione, trovando un vero e proprio carico: numerose pezzature di Parmigiano Reggiano DOP e salumi di valore. Lo scrive Modena Today.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, non è stato in grado di esibire scontrini né di giustificare la provenienza della merce. Le indagini hanno poi accertato che quasi tutti i prodotti erano stati rubati in un supermercato di Castenaso.

Dalla denuncia alla beneficenza

Dopo la denuncia per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), la Procura di Modena ha disposto il dissequestro immediato della merce ai fini benefici, donando quindi il “bottino” ad alcuni asili del modenese, quindi prodotti di alta qualità, destinati probabilmente al mercato nero, sono finiti invece nelle mense.

