Primo suicidio assistito in Piemonte, 40enne morto a casa con supporto della Asl

ImolaOggi CRONACA, News 2026

eutanasia

Primo caso di suicidio medicalmente assistito in Piemonte. Si tratta di un 40enne affetto da una grave patologia irreversibile

‘Alberto’ (nome di fantasia), residente nel Torinese, se n’è andato nella sua abitazione “in presenza dei sanitari liberamente scelti dal paziente e con il supporto tecnico-logistico della Asl”, come si legge nel comunicato diffuso dalla Asl To4.

L’uomo, che si era rivolto direttamente all’azienda sanitaria, ha atteso circa 9 mesi prima del via libera alla procedura.
(Adnkronos)

Articoli correlati

corte europea diritti umani

Corte “diritti umani”: legittimo interrompere trattamenti vitali a paziente contro la sua volontà

eutanasia, suicidio assistito

Pro Vita Famiglia: bene Ddl Caregiver. Ora stop incoerenti proposte su suicidio assistito

Consulta

Consulta: legge Toscana su fine vita non interamente illegittima

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *