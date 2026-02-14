Milano, trovati due coltelli a serramanico in un liceo

GiovedÃ¬ pomeriggio, al piano terra del liceo scientifico Vittorio Veneto, un collaboratore scolastico trova due coltelli a serramanico in un bagno maschile. Erano appoggiati uno sullâ€™altro vicino a un vaso alla turca. Lâ€™uomo stava pulendo i servizi.

La mattina successiva la segnalazione arriva alla preside Mariarosaria Arena, secondo quanto riportato da Il Giorno. La dirigente chiama il 112. Interviene una volante del commissariato Bonola. Gli agenti raccolgono testimonianze e acquisiscono i coltelli. Le lame sono ad apertura manuale, nere e in acciaio. Lunghezza: sei centimetri.

Non Ã¨ chiaro chi li abbia lasciati lÃ¬. Non Ã¨ noto da quanto tempo fossero nel bagno. Le toilette vengono igienizzate ogni giorno. Per questo si ipotizza che siano stati posizionati poco prima del ritrovamento.

Il contesto Ã¨ quello della massima attenzione sulla violenza nelle scuole. Lo scorso 28 gennaio i ministri Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara hanno diffuso una circolare sulle misure di prevenzione e contrasto dellâ€™illegalitÃ negli istituti. La circolare affida a prefetti e dirigenti scolastici la valutazione delle situazioni locali.

Arriva il metal detector?

Tre giorni fa, inoltre, il tema Ã¨ stato discusso nel Comitato provinciale per lâ€™ordine e la sicurezza pubblica, a Palazzo Diotti. Tra le misure valutate i passaggi delle pattuglie nelle zone degli istituti. Nei casi piÃ¹ gravi, su richiesta dei presidi, controlli agli accessi. Previsto anche lâ€™uso di metal detector portatili.

