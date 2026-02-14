Iran, appello del figlio dello Shah: ‘aiutateci a rovesciare il regime’

Un appello ai leader mondiali per aiutare il popolo iraniano a “seppellire il regime” degli ayatollah: Ã¨ arrivato dalla Conferenza di Monaco sulla Sicurezza in corso nella capitale bavarese. Davanti a capi di Stato e di governo e ministri degli Esteri e della Difesa di tutto il mondo Reza Pahlavi, il figlio dell’ultimo Shah di Persia, che da quando aveva 19 anni vive in esilio a causa della rivoluzione islamica del 1979, ha chiesto aiuto per il suo popolo:

“Ai leader qui a Monaco e in tutto il mondo.Â Aiutate ad assicurare la libertÃ dell’Iran, preparatevi per un Iran democratico e sostenete la transizione pacifica. Ãˆ sia un imperativo morale che uno degli investimenti strategici piÃ¹ intelligenti per la vostra sicurezza”, ha detto Pahlavi, insistendo: “Il problema Ã¨ il tempo. Ogni giorno che passa, sempre piÃ¹ iraniani muoiono in Iran. Quindi un intervento, e un intervento rapido, contribuirÃ solo a salvare piÃ¹ vite e allo stesso tempo ci aiuterÃ a sconfiggere questo regime”.Â (askanews)