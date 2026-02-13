Inidoneità genitoriale? Non idonei sono i servizi sociali e i giudici! PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 14 febbraio 2026

Inidoneità genitoriale? Non idonei sono i servizi sociali e i giudici!

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 14 febbraio 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Gli autorevoli ospiti della puntata saranno: Linda Corrias, avvocato del Foro di Oristano, il dottor Livio Freschini, medico odontoiatra di Verona e l’avvocato Nino Filippo Moriggia del Foro di Brescia.

Si tornerà a parlare dell’immarcescibile fenomeno dei figli ingiustamente sottratti, dei figli strappati, rubati, rapiti, espropriati. Si parlerà di quel sistema tossico e di quella violenza istituzionalizzata, indegna della giurisdizione di un paese civile, che ogni anno espropria migliaia di bambini per mero business. Un fenomeno sistemico, omertoso, mafioso, intoccabile portato avanti da anni a danno di decine di migliaia di bambini e di famiglie.

Tra queste, c’è anche la famiglia del dott. Freschini, nostro ospite, che ci racconterà dell’ennesima storia di abuso, di violenza, che vive sulla propria pelle e su quella dei suoi 4 figli sequestrati dalle presunte Autorità Giudiziarie di Governi – il cui colore non fa differenza – che da tempo, non solo hanno irrimediabilmente infranto il “patto sociale” con noi cittadini, ma ci hanno dichiarato guerra.

Seguiteci, perché da questi questi drammi nessuno è immune.