Certificati arbitrari per non rimpatriare migranti, 6 medici indagati a Ravenna

RAVENNA, 13 FEB – Una perquisizione informatica ha interessato ieri il reparto delle Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna nell’ambito di un’indagine della polizia coordinata dai Pm Daniele Barberini e Angela Scorza in merito ai certificati medici necessari al via libera per l’accompagnamento degli extracomunitari irregolari ai Cpr – i Centri di permanenza per i rimpatri – e del conseguente volo aereo per i Paesi d’origine.

L’inchiesta – secondo quanto riportato dal Resto del Carlino – vede almeno sei medici indagati. Le verifiche della squadra Mobile sono durate per l’intera giornata. Nel mirino degli investigatori soprattutto dispositivi che possano contenere comunicazioni varie, messaggi, scambi. Obbiettivo degli inquirenti Ã¨ verificare se in diversi casi accaduti a Ravenna, i certificati fossero dolosamente incompleti o addirittura del tutto arbitrari nell’attestare l’inidoneitÃ  al rimpatrio. (ANSA)

