Topo morto trovato in una pentola della refezione scolastica

Un topo morto Ã¨ stato trovato all’interno di una pentola nell’Istituto Comprensivo “G. Costantini” di San Paolo Belsito (Napoli)

Sul posto sono giunti i carabinieri che sono stati allertati dalla preside. Poco prima della somministrazione del pasto agli alunni della scuola primaria un’operatrice della societÃ  che si occupa della refezione scolastica aveva trovato un topo all’interno di una pentola. Nessuno degli alunni ha consumato vitto proveniente da quella somministrazione. Sono stati allertati il servizio Asl di Marigliano e i Nas di Napoli. Il topo Ã¨ stato sequestrato. (ANSA) (foto archivio)

