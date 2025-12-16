Revoca immunitÃ , Moretti (Pd): ‘contro di me voto politico’

BRUXELLES, 16 DIC – Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell’immunitÃ all’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate.Â Con 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti l’Aula di Strasburgo ha approvato la decisione della commissione giuridica dell’Europarlamento di revocare l’immunitÃ a Moretti presa il 3 dicembre.

Il Parlamento ha invece votato a favore della difesa dell’immunitÃ per l’eurodeputata del Pd, Elisabetta Gualmini.

“Sono amareggiata perchÃ© gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me giÃ smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali”.

Lo afferma all’ANSA l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti dopo la decisione del Parlamento europeo di revocare la sua immunitÃ nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate. “Spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse”, sottolinea, ringraziando il suo gruppo e “i tanti colleghi di ogni partito per il sostegno”. “ContinuerÃ² a fare il mio lavoro a testa alta”, aggiunge. (ANSA) foto Ansa/Epa