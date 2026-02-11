Roma Termini, scippato ex presidente del Benetton rugby

Scippato alla stazione Termini. Vittima Amerino Zatta, ex presidente del Benetton rugby

L’episodio è avvenuto sabato scorso, quando l’ex dirigente dei Leoni stava attendendo di tornare a casa. Era giunto nella Capitale dove ha assistito alla vittoria dell’Italia sulla Scozia (18-15) nella prima giornata del torneo del Sei Nazioni.

La notizia è stata riportata da TrevisoToday.

“Ero alla stazione con mia figlia – ha detto – stavo rientrando un’ora prima al bar della stazione, prendevamo un caffè in attesa del treno per rientrare. Praticamente sono stato scippato da questi ragazzotti, chiamiamoli così, o perlomeno da due persone che avevo visti prima e hanno sfilato da sotto il tavolino, come lo sanno fare soltanto loro, il mio zainetto con dentro l’iPad, il portafoglio e nel portafoglio ovviamente il passaporto e carte di credito. Erano le 19 ed eravamo in attesa di prendere il treno di rientro da Roma per Treviso”. Nella giornata odierna ha poi formalizzato la denuncia.

Il racconto della vittima

Tra l’altro, il convoglio sul quale viaggiava per raggiungere Roma ha subito rallentamenti a causa del sabotaggio lungo la linea dell’alta velocità. Il dirigente è comunque riuscito a raggiungere l’Olimpico alle 15, appena in tempo per assistere al match. “Siamo stati due ore e mezza a Bologna, in attesa che ripristinassero le linee e in realtà siamo arrivati all’Olimpico alle 3 in punto, quando dovevano cominciare la partita. La giornata da quel punto di vista di sfortunata, che ha compensato con il risultato positivo comunque dell’Italia. Almeno ha vinto l’Italia. Io voglio prenderla con un po’ di beneficio d’inventario e con un po’ di filosofia”.

