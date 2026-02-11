Kallas: ‘elezioni in Ucraina non Ã¨ una buona idea’

Kaja Kallas

BRUXELLES, 11 FEB – “Tenere elezioni mentre la guerra Ã¨ ancora in corso non Ã¨ decisamente una buona soluzione”. Lo ha detto l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando alla ministeriale Difesa a Bruxelles, interpellata sulle notizie secondo le quali il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncerÃ  elezioni nel Paese. Forse si puÃ² fare sperando nella pace “ma al momento non vedo i russi fare davvero sforzi per la pace”, ha detto.

“La maggioranza dei Paesi europei ha nella propria Costituzione una disposizione per cui durante la guerra non si tengono elezioni”. “Quando ci sono attacchi dall’esterno, letteralmente non si possono tenere elezioni”. (ANSA).

