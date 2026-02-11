FT: Zelensky annuncerÃ  presto elezioni e referendum. Kiev smentisce

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione

Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione. Secondo quanto riferito, l’Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l’amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinchÃ© entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa. (ANSA).

La smentita di Kiev

Una fonte dell’ufficio presidenziale di Volodymyr Zelensky ha precisato a Rbc-Ukraine che “non ci sarÃ alcun annuncio” di elezioni finchÃ© non saranno garantite condizioni di sicurezza adeguate, mettendo in dubbio cosÃ¬ la possibilitÃ di un annuncio giÃ il 24 febbraio ipotizzato da fonti ucraine e occidentali al Financial Times. ADNKRONOS