Epstein, Ghislaine Maxwell chiede grazia a Trump in cambio della ‘veritÃ ’

La complice di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, si Ã¨ rifiutata di rispondere alle domande della commissione d’inchiesta della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ma si Ã¨ dichiarata disposta a farlo in modo completo e onesto in cambio della grazia presidenziale di Donald Trump.

Gli avvocati di Maxwell, che stanno presentando ricorso finale contro la sua condanna del 2022 e la pena detentiva di 20 anni per traffico di esseri umani a fini sessuali, avevano avvertito che avrebbe invocato il suo diritto a non autoincriminarsi, garantito dal Quinto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. A parlare o Ã¨ David Markus, avvocato di Ghislaine Maxwell. (askanews)