Malore in casa, Gioele muore a 32 anni

Un 32enne Ã¨ morto in un appartamento a Calambrone dopo un arresto cardiaco

LIVORNO – Tragedia sul litorale pisano, dove poco dopo le 14 di venerdÃ¬ scorso ha perso la vita il livornese Gioele Dâ€™Arco, appena 32 anni, cresciuto a Livorno e originario dellâ€™isola laziale di Ponza, dove tornava ogni estate. Il giovane â€“ nato a Latina â€“ aveva frequentato le scuole serali dellâ€™istituto per geometri Buontalenti e da adolescente, allâ€™incirca 20 anni fa, giocava a calcio nelle squadre labroniche. In molti, infatti, lo ricordano per il suo passato nel mondo del pallone.

La tragedia che gli ha spezzato la vita Ã¨ avvenuta poco dopo lâ€™ora di pranzo di venerdÃ¬ scorso, in unâ€™abitazione di Calambrone, sul litorale pisano. Non era la casa dove abitava, visto che Dâ€™Arco risulta residente in via Terrazzini, nella zona di piazza della Repubblica. LÃ¬, in centro a Livorno, viveva da tempo.

Nello stabile, dopo la chiamata al 112, sono intervenuti su unâ€™ambulanza i volontari della Svs di via San Giovanni, seguiti dal medico e dallâ€™infermiere del 118 a bordo dellâ€™automedica dellâ€™Asl Toscana nord ovest, partita dallâ€™ospedale di Livorno. Purtroppo, perÃ², per il giovane non câ€™Ã¨ stato niente da fare. Era giÃ morto. I volontari, insieme ai sanitari, non sono riusciti a trasportarlo nel centro sanitario di viale Alfieri. Il dottore, infatti, in assenza di parametri vitali ed esaurita ogni speranza di salvarlo non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

