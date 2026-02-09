Epstein files, Scozia: capo laburisti chiede dimissioni di Starmer

Il leader del partito laburista scozzese, Anas Sarwar, ha chiesto le dimissioni di Keir Starmer nel mezzo dello scandalo Epstein-Mandelson, indebolendo ulteriormente la posizione del primo ministro britannico.

“Non Ã¨ facile, e non Ã¨ senza dolore, perchÃ© ho una vera amicizia con Keir Starmer, ma la mia prioritÃ assoluta e la mia lealtÃ piÃ¹ profonda vanno al mio Paese, la Scozia, e non sono disposto a sacrificare il Servizio Sanitario Nazionale scozzese, le nostre scuole, le nostre comunitÃ , le nostre cittÃ , i nostri paesi e le nostre isole a un terzo decennio di governo SNP (Scottish National Party, ndr).Â Ecco perchÃ© questo tema di distrazione deve finire e la leadership di Downing Street deve cambiare”, ha dichiarato Sarwar, che – scrive la stampa britannica – sarebbe furioso perchÃ© quelli che lui considera i ripetuti errori del primo ministro britannico hanno gravemente danneggiato il sostegno al partito laburista scozzese in vista delle cruciali elezioni parlamentari scozzesi di maggio.