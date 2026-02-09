Andrea Pucci rinuncia Sanremo dopo gli insulti del Pd

“La Rai esprime grande rammarico per la decisione di Andrea Pucci di rinunciare a partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a seguito delle gravi minacce ricevute e del clima di intimidazione nei suoi confronti”. Lo afferma la Rai con un comunicato.

LEGGI ANCHE

► Il comico Andrea Pucci a Sanremo, ira del Pd: “è fascista”

“Comprendiamo la sua decisione maturata nell’ambito di una valutazione responsabile, volta alla tutela della propria integrità personale e di quella della sua famiglia – prosegue la Rai – nonché della propria immagine professionale”.

“Non resta che esprimere preoccupazione per il clima d’intolleranza e di violenza verbale generato nei confronti di un artista che ha fatto della satira e della comicità non conformiste il suo modo di esprimere libertà di pensiero. Questa forma di censura nei confronti di un artista attraverso la diffusione di odio e pregiudizio dovrebbe preoccupare chiunque lavori nel mondo dello spettacolo – afferma ancora la Rai -. Facciamo ad Andrea Pucci gli auguri più sinceri e speriamo di poter presto condividere il suo percorso artistico”. (ASKANEWS)