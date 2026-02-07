Il comico Andrea Pucci a Sanremo, ira del Pd: “è fascista”

Dopo l’annuncio della presenza di Andrea Pucci al Festival di Sanremo, arriva la nota dei parlamentari del Pd

“Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale. Un tripudio di volgarità mista a razzismo. La Rai e il governo spieghino immediatamente cosa sta succedendo”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari Pd della commissione di vigilanza sulla Rai.

“Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa body shaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente!”.

È Selvaggia Lucarelli, su Instagram, a scagliarsi contro le scelte di Carlo Conti per il festival di Sanremo.

La giornalista fa riferimento a Laura Pausini (“quella che non canta Bella ciao”) e probabilmente a Morgan (“lo stalker canterino amico di Giorgia”) nella serata dei duetti, ma l’attacco è contro l’ultimo annuncio: quello della presenza di Andrea Pucci come co-conduttore. Lucarelli ha riproposto storie pubblicate dal comico in cui sbeffeggia l’aspetto fisico di Schlein. ANSA