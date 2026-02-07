Marco Travaglio derubato di pc e tablet a Latina

Marco Travaglio Ã¨ stato derubato mentre era impegnato nel suo spettacolo in teatro a Latina

GiovedÃ¬ scorso, mentre il giornalista si esibiva sul palco, dal suo camerino sono spariti il suo tablet e il pc.

“Sono entrati nel camerino, hanno preso il mio computer e quello della mia segretaria” racconta all’Adnnkronos il direttore del ‘Fatto Quotidiano’ Marco Travaglio. “Il teatro non ha telecamere, non hanno vigilanza, quindi al momento non abbiamo idea di chi possa essersi infilato lÃ¬ per rubarli”.

GiovedÃ¬ sera, il giornalista era in scena con il suo spettacolo ‘Cornuti e Contenti’. Al termine, tornando in camerino, si Ã¨ accorto della mancanza della ‘refurtiva’, notando un dettaglio particolare: “Curiosamente non hanno preso il portafogli – dice il giornalista -. PerÃ² hanno portato via il borsellino dove c’era qualche cent, un tagliaunghie e un po’ di documenti”. Mancante all’appello anche “un cardigan di cachemire”, ricostruisce Travaglio.

Non Ã¨ dunque chiaro se si sia trattato di un gesto mirato o semplicemente di un colpo molto maldestro. “Cosa volevano scoprire? Intanto dovrebbero scoprire la password del pc, che dopo tre tentativi si impalla – dice Travaglio con ironia-. E, comunque, abbiamo giÃ bloccato tutto”.

Certo Ã¨ che se i ladri pensavano di scoprire qualche ‘segreto’ del direttore del ‘Fatto’, cascano male: “Se cercavano dei segreti non troveranno nulla, io nel mio pc non ho nulla, ho solo i miei pezzi e un po’ di roba di archivio mia, tutta roba giÃ edita e nulla di segreto”, spiega. “Se sono riusciti ad entrare, ma non so nemmeno quello, possono farsi una cultura, glielo auguro”, ironizza Travaglio. A quanto si apprende non sarebbero stati trovati segni di effrazione o di scasso. Sul caso indaga la polizia della Questura di Latina.

“la sindaca di Latina (Matilde Celentano, ndr.) mi ha scritto per rammaricarsi e scusarsi. E’ un mistero – conclude il giornalista- Vediamo se le indagini portano a qualcosa”. ADNKRONOS