UE: 20Â° pacchetto di sanzioni contro la Russia

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026, Vetrina

von der Leyen

BRUXELLES, 06 FEB – “La Russia si siederÃ  al tavolo delle trattative con intenzioni sincere solo se costretta a farlo. Questo Ã¨ l’unico linguaggio che la Russia capisce. Ecco perchÃ© oggi stiamo intensificando i nostri sforzi. La Commissione sta proponendo un nuovo pacchetto di sanzioni, il ventesimo dall’inizio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.”

Lo annuncia la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. “Il nuovo pacchetto di sanzioni riguarda l’energia, i servizi finanziari e il commercio”, aggiunge von der Leyen invitando i 27 ad “approvare rapidamente queste nuove sanzioni”. (ANSA)

“Follia Ã¨ fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi”

Articoli correlati

Kallas e von der Leyen

L’UE abbassa il price cap del petrolio russo

Kaja Kallas

Kallas: “Putin prenderÃ  sul serio i negoziati solo se lo costringeremo”

Von der Leyen

Sanzioni Russia, Paesi UE hanno perso 48 miliardi di euro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *