Travolto dai pannelli fotovoltaici, morto lo chef Davide Di Corato

Davide Di Corato, chef e giornalista di 64 anni, Ã¨ morto nel pomeriggio di ieri, giovedÃ¬ 5 febbraio, in un tragico incidente avvenuto nella sua abitazione a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa.Â La tragedia Ã¨ avvenuta poco dopo le 13:30, all’esterno della casa in contrada Poggio Gallo

Di Corato Ã¨ stato travolto e ucciso da un bancale di pannelli fotovoltaici che gli sono caduti addosso mentre venivano scaricati nella sua abitazione. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per Di Corato non c’Ã¨ stato nulla da fare: il 64enne Ã¨ morto sul colpo.

La procura di Ragusa ha avviato un’inchiesta per chiarire come sia avvenuto l’incidente. Originario di Torino, Di Corato si era trasferito da circa dieci anni a Chiaramonte Gulfi, dove aveva avviato un home restaurant. Appassionato di editoria e divulgazione gastronomica, era una figura di rilievo nel giornalismo enogastronomico italiano: aveva diretto e ideato il mensile Chef e collaborava con diverse riviste di settore.

