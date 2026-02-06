Camera blocca prenotazione conferenze stampa dopo polemica ‘Remigrazione’

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Lorenzo Fontana

ROMA, 06 FEB – Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, l’ufficio stampa della Camera ha bloccato le nuove prenotazioni telematiche della sala stampa di Palazzo Montecitorio per lo svolgimento di conferenze stampa. La decisione Ã¨ stata presa lo scorso venerdÃ¬ in seguito alla polemica sulla prenotazione della sala da parte del deputato della Lega Domenico Furgiuele per una conferenza stampa con Casapound sul tema della remigrazione.

Al momento, Ã¨ impossibile prenotare nuove conferenze mentre quelle giÃ  prenotate prima del 30 gennaio si svolgeranno regolarmente. Sarebbe in corso una discussione per valutare altri metodi di prenotazione, che fino a venerdÃ¬ era affidata alle richieste online dei singoli deputati. (ANSA)

Vannacci: ‘alla Camera Ã¨ morta la democrazia, Mattarella intervenga’

Articoli correlati

Hermann Tertsch

Eurodeputato Hermann Tertsch: “Sanchez leader piÃ¹ corrotto che la Spagna abbia mai avuto”

Von der Leyen

Musk: “Sanchez tiranno”. UE: “noi apprezziamo il rispetto”

Pavel Durov

Censura e controllo, messaggio di Pavel Durov agli spagnoli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *