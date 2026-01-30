Vannacci: ‘alla Camera Ã¨ morta la democrazia, Mattarella intervenga’

30 genn 2026 – “Ad un parlamentare della Repubblica Ã¨ stato impedito con la forza di poter democraticamente esprimere le sue opinioni in uno spazio della Camera dei Deputati ed in un evento regolarmente autorizzato, programmato e pianificato. Una formazione chiassosa di parlamentari di sinistra, guidati da Angelo Bonelli, hanno occupato l’aula causando problemi di sicurezza e facendo annullare non solo quella ma tutte le conferenze stampa organizzate nella giornata di oggi. Quando si lascia decidere ad una sola fazione del parlamento chi puÃ² parlare e chi no, la democrazia Ã¨ morta e la tirannia impera.

La remigrazione Ã¨ un tema di discussione, Ã¨ un problema di attualitÃ , Ã¨ una necessitÃ di sopravvivenza e parlarne non viola alcuna legge. I primi a violare uno dei principi fondamentali della nostra carta costituzionale sono stati questi sgangherati parlamentari che, evidentemente, non conoscono l’articolo 21 oppure lo applicano solo a loro uso e consumo secondo una rodata consuetudine della sinistra (puoi parlare solo se la pensi come me)”. Lo scrive sui social il vice segretario della Lega ed eurodeputato Roberto Vannacci.

“Mi auguro un deciso intervento del Capo dello Stato che Ã¨ garante e custode della nostra Costituzione. Esorto a riprogrammare l’incontro anche per dimostrare che nelle nostre istituzioni repubblicane non vince la violenza, la prevaricazione e l’intolleranza. Massima solidarietÃ all’onorevole Domenico Furgiuele che ha avuto il coraggio e la determinazione di far valere i diritti di cittadini che legittimamente e democraticamente vogliono rappresentare le loro istanze”, conclude Vannacci.Â ASKANEWS